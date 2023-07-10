التعاون الخليجى: التنسيق مع روسيا جلب الاستقرار لسوق النفط

جدة - نرمين السيد - أكد جاسم البديوى، الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجى، حرص جميع دول المجلس على تعزيز كل أشكال التعاون مع روسيا، ودعمها لجهود تحقيق الأمن وتسوية النزاعات المختلفة.





وأشاد "البديوى"، خلال كلمته فى الاجتماع الوزارى السادس للحوار الاستراتيجى الروسى الخليجى، والذى نقلته "القاهرة الإخبارية"، بالتعاون الذى تشهده العلاقات بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجى ضمن مجموعة "أوبك +"، الذى كان له أثر إيجابى على سوق النفط العالمية. وأضاف أن العلاقات التى تجمع روسيا ودول الخليج العربى تبدو على قدر كبير من الأهمية، لا سيما وأنها أسهمت بشكل فعلى فى استقرار سوق البترول العالمية. وأشار إلى أن الأزمة بين روسيا وأوكرانيا أثرت على العالم بأسره فى مجالات شتى، مؤكدًا دعم دول مجلس التعاون الخليجي، لجهود الوساطة الهادفة لحل الأزمة الأوكرانية، ودعم تمديد اتفاقية تصدير الحبوب.

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