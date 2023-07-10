«القاهرة الإخبارية»: تحفظات ومعارضة داخل أوكرانيا خوفا من الذخائر العنقودية

جدة - نرمين السيد - قال غيث مناف، مراسل "القاهرة الإخبارية" من أوكرانيا، إن البعض داخل أوكرانيا يعارضون ويتحفظون على تسليم الولايات الأمريكية "ذخائر عنقودية" لكييف، لأنها ستضر المدنيين لأنها لا تنفجر فورًا.





وأضاف مناف، خلال رسالة على الهواء لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، أن هناك انقساما بين الجمهوريين والديمقراطيين فى أمريكا بشأن تسلم أوكرانيا لتلك الذخائر، مشيرًا إلى أن الصحف الأمريكية نوهت بأن واشنطن لديها مخزون كبير من "الذخائر العنقودية" القديمة، وتعتبرها بأنها تعوض نقص الذخيرة التى يعانى منها الغرب.

وذكر مراسل "القاهرة الإخبارية"، أن بعض المحللين العسكريين فى أوكرانيا أكدوا أن القنابل العنقودية لن تغير شيئا من مسار الحرب على أرض المعركة، بل أضرارها ستكون على المنازل أكبر من مواجهتها قوات الجيش الروسى.

وكانت الولايات المتحدة قررت إرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا، لمساعدة جيشها فى صد القوات الروسية المتمركزة على طول الخطوط الأمامية، وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن، وافق على نقل الذخائر العنقودية إلى أوكرانيا، فى أحدث مثال على قيام واشنطن بتزويد أوكرانيا بأسلحة رفضت إرسالها من قبل.