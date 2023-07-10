وأضاف مناف، خلال رسالة على الهواء لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، أن هناك انقساما بين الجمهوريين والديمقراطيين فى أمريكا بشأن تسلم أوكرانيا لتلك الذخائر، مشيرًا إلى أن الصحف الأمريكية نوهت بأن واشنطن لديها مخزون كبير من "الذخائر العنقودية" القديمة، وتعتبرها بأنها تعوض نقص الذخيرة التى يعانى منها الغرب.
وذكر مراسل "القاهرة الإخبارية"، أن بعض المحللين العسكريين فى أوكرانيا أكدوا أن القنابل العنقودية لن تغير شيئا من مسار الحرب على أرض المعركة، بل أضرارها ستكون على المنازل أكبر من مواجهتها قوات الجيش الروسى.
وكانت الولايات المتحدة قررت إرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا، لمساعدة جيشها فى صد القوات الروسية المتمركزة على طول الخطوط الأمامية، وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن، وافق على نقل الذخائر العنقودية إلى أوكرانيا، فى أحدث مثال على قيام واشنطن بتزويد أوكرانيا بأسلحة رفضت إرسالها من قبل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «القاهرة الإخبارية»: تحفظات ومعارضة داخل أوكرانيا خوفا من الذخائر العنقودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.