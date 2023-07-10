بريطانيا: سوناك وبايدن اتفقا على ضرورة تعزيز التحالف ودعم أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الإثنين، اتفاق رئيس الوزراء البريطانى ريتشى سوناك، والرئيس الأمريكى جو بايدن على ضرورة تعزيز التحالف والحفاظ على الدعم لأوكرانيا، حسبما أفاد به نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





واستقبل الملك البريطانى تشارلز، الرئيس الأمريكى جو بايدن، اليوم الإثنين، حيث وصل بايدن، إلى بريطانيا، أمس الأحد، قبل مشاركته فى قمة الناتو المقرر انعقادها فى ليتوانيا. ويناقش بايدن مع الملك البريطانى تشارلز، ورئيس الوزراء ريشى سوناك، قضايا تغير المناخ مع قبل قمة حلف شمال الأطلسى "الناتو" المقبلة.

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