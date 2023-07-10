لجنة إيجاد: قلقون بسبب الأزمة السودانية ونرحب بدور دول الجوار

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل، قالت لجنة "إيجاد" الخاصة بالسودان فى بيان لها: "نحث طرفى الأزمة فى السودان لوقف فورى لإطلاق نار غير مشروط"، مؤكدة أنه "لا حل عسكريا وندعو إلى مفاوضات مباشرة بين طرفى النزاع".

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