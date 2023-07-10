«إكسترا نيوز» تستعرض الجهود المصرية لدعم السودان منذ بدء الأزمة «فيديو»

جدة - نرمين السيد - وفى هذا السياق، عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، تقريرًا حول الجهود المصرية لدعم السودان، والتى جاءت كالتالى: الرئيس السيسى يطالب بتغليب لغة الحوار وإعلاء مصلحة السودانيين. الرئيس السيسى يحذر من عواقب التدخل فى الشأن الداخلى للسودان. تحركات دبلوماسية مصرية لاحتواء الأزمة السودانية. تشجيع الأطراف السودانية على التوصل لوقف إطلاق النار. المطالبة بوضع حد لمعاناة الشعب السودانى. مصر استقبلت أكثر من 200 ألف سودانى منذ بدء الأزمة. مصر تستمر فى جهودها فى العمل الإغاثى للأشقاء السودانيين. منظمات الأمم المتحدة تشيد بجهود القاهرة لدعم الوافدين من السودان.

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