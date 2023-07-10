الملك تشارلز يستقبل الرئيس الأمريكى جو بايدن

جدة - نرمين السيد - ووصل الرئيس الأمريكى جو بايدن، إلى بريطانيا، أمس الأحد، قبل مشاركته فى قمة الناتو المقرر انعقادها فى ليتوانيا.

ويناقش بايدن مع الملك البريطانى تشارلز، ورئيس الوزراء ريشى سوناك، قضايا تغير المناخ مع قبل قمة حلف شمال الأطلسى "الناتو" المقبلة.

كما يزور بايدن مقر الحكومة البريطانية فى داونينج ستريت، لعقد اجتماع مع سوناك، وهو الاجتماع الخامس لهما خلال عدة أشهر، وبعد شهر واحد فقط من اتفاق الاثنين فى واشنطن على "إعلان الأطلسى" والعمل معا بشأن التكنولوجيا المتقدمة والطاقة النظيفة والمعادن المهمة.