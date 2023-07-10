رئيس أوزبكستان يفوز بفترة رئاسية جديدة فى انتخابات مبكرة

جدة - نرمين السيد - أكدت لجنة الانتخابات المركزية فى أوزبكستان، اليوم الإثنين، أن النتائج الأولية أظهرت فوز الرئيس شوكت ميرضيائيف، بفترة رئاسة جديدة بعد حصوله على 87.1% من الأصوات فى الانتخابات، التى جرت أمس الأحد، حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية" عن وكالة "رويترز".





ويتولى ميرضيائيف رئاسة أوزبكستان - أكثر البلاد سكانًا فى آسيا الوسطى - منذ عام 2016، ودعا إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة بعد تعديلات دستورية مددت الولايات الرئاسية المقبلة لسبع سنوات بدلًا من خمس ولم تحتسب ولايتين رئاسيتين لميرضيائيف. وفتح ميرضيائيف - 65 عامًا - بلاده أمام التجارة الخارجية والاستثمار وخفف القيود المفروضة على الحريات الدينية والسياسية، ومع ذلك ليس هناك معارضة قوية أو شخصيات سياسية بارزة فى البلاد. وسعى منذ بداية الحرب فى أوكرانيا إلى الحفاظ على علاقاته مع كل من روسيا والغرب، ودعت طشقند للسلام ورفضت الاعتراف باستقلال مناطق موالية لروسيا فى شرق أوكرانيا.

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