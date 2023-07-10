خبير: الاقتصاد البريطانى يعانى تبعات خروجه من الاتحاد الأوروبى

جدة - نرمين السيد - قال الخبير الاقتصادى محسن السلامونى، إن الاقتصاد البريطانى يعانى تبعات أزمة كبيرة بدأت مع خروجه من الاتحاد الأوربى، لافتًا إلى أن الحكومة البريطانية خسرت 35 مليار دولار لتحقيق ذلك، وهو ما أثر سلبًا على اقتصاد الدولة.





وأكد خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن بريطانيا كانت تعتمد على اتفاقية التبادل التجارى مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن بخروج ترامب من الحكم توقف تنفيذ الاتفاقية. وأضاف أن بريطانيا تعانى الآن، من أزمات فى قطاع التعليم والصحة، وتتكلف الدولة البريطانية أكثر من 18 مليار دولار، والحرب الروسية الأوكرانية أثرت على الخزينة البريطانية بصورة كبيرة، حيث تبيع مصانع الأسلحة البريطانية أسلحة لأوكرانيا بدون أموال، وبالتالى بريطانيا مجهدة اقتصاديا. ولفت الخبير الاقتصادى، إلى أن هناك إضرابات كثيرة نتيجة تدنى الأجور مقارنة بالتصخم وارتفاع أسعار السلع جميعها، وهذا التضخم لن ينخفض إلا من خلال انتهاء هذه الحرب سريعا.

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