«تصعيد مستمر للنشاط الإرهابى».. تمدد الشباب الصومالية فى القرن الإفريقى

جدة - نرمين السيد - كشف تقرير لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، عن تصعيد مستمر للنشاط الإرهابى لحركة الشباب الصومالية فى القرن الإفريقى، حيث تعرضت إحدى وحدات الشرطة الكينية لهجوم مسلح وإطلاق نار كثيف، الأمر الذى بات يستوجب وجود تنسيق نوعى بين دول المنطقة لمواجهة الحركة الإرهابية.





وعرض برنامج "مطروح للنقاش"، المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، من تقديم الإعلامية إيمان الحويزى، تقريرا تلفزيونيًا بعنوان "حركة الشباب الصومالية تتمدد فى القرن الإفريقى". ووفقا للتقرير، فإن هذه الهجمات التى تتبناها حركة الشباب الصومالية الإرهابية تفسح الطريق نحو تسهيل عمليات تجنيد جديدة فى المناطق الحدودية، وفى الوقت ذاته، تكثف الحركة من هجماتها ضد أهداف كينية بغرض إجبار الجانب الكينى على سحب أفراده من قوات حفظ السلام التى تهدد الحركة. الانتشار الواسع للتنظيمات المسلحة والإرهابية فى أفريقيا لم يأتِ مصادفة، حيث تستقبل القارة المزيد من المقاتلين المنضمين لجماعات إرهابية مثل جماعة بوكو حرام فى نيجيريا وحركة الشباب فى الصومال. النشاط الإرهابى المتزايد والملحوظ مؤخرا، خصوصا فى دول الساحل الإفريقى تعبر عنه عدة عوامل، أبرزها استغلال الجماعات الإرهابية للظروف المعيشية الصعبة والأوضاع الاجتماعية السيئة التى يعيشها الناس فى القارة السمراء. هذه الجماعات حولت وجهتها لإفريقيا بعد هجمات متعددة نفذتها فى أوروبا، وبخاصة فى ظل تنامى حركات التطرف فى القارة السمراء التى تحتضن تنظيمات الإرهاب الأكثر خطورة مثل تنظيمى القاعدة وداعش.

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