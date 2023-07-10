الجيش اللبنانى يبدأ تدريبا مشتركا مع أمريكا وبريطانيا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "القاهرة الإخبارية"، قال الجيش فى بيان له، إن التدريب الذى سيستمر لمدة 8 أيام ويجرى تنفيذه بقيادة القوات البحرية فى الجيش ومشاركة وحدات أخرى، يهدف لتعزيز قدرات القوات البحرية والوحدات المشاركة.
وأضاف البيان، أن التدريب يهدف أيضًا إلى تفعيل التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات فى مجالات منها عمليات الإبرار "الإنزال البحرى" والمراقبة والسيطرة المائية والغطس والبحث والإنقاذ واعتراض السفن وتفتيشها.
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