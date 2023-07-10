دبلوماسيون: حلف الناتو يتفق على خطط حول كيفية الرد على هجوم روسى

جدة - نرمين السيد - قالت مصادر دبلوماسية، اليوم الإثنين، إن حلف شمال الأطلسى "الناتو" يتفق على خطط توضح بالتفصيل كيفية الرد على هجوم روسى، حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية" عن وكالة "رويترز"، منذ قليل.





ومن المقرر أن تستضيف العاصمة الليتوانية "فيلنيوس" قمة حلف الناتو المقبلة، والتى تستمر على مدار يومى 11 و12 يوليو، وستشمل مشاركة رؤساء دول أستراليا ونيو زيليندا وكوريا الجنوبية، واليابان.

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