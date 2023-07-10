متخصص: التنظيمات المرتبطة بتنظيم القاعدة لا تستقر فى مكان بعينه

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزى فى برنامج "مطروح للنقاش"، المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن حركة الشباب الصومالى لديها فرع يعمل فى الجريمة المنظمة، وتدخل نحو 10 ملايين دولار فى السنة.
وأكد أن الهجمات الإرهابية تكون مبرمجة حسب مصالح، ونشطت فى مارس الماضى لكنها واجهت قوة كبيرة فى المكافحة الفترة الماضية، وتحاول كينيا تسليح جيش قوامه 100 ألف جندى، لكنى لا أظن أن الجيوش النظامية ستنجح فى هزيمة مثل هذه التنظيمات.
وأوضح أنه على القادة الأفارقة بوضع خطة لمكافحة الإرهاب عبر أطروحة الأمن الشامل، والتى تعتمد على تحسين الأوضاع الاقتصادية للشعوب، لأن التنظيمات الإرهابية تنتشر فى ظل ضعف الدولة واححتياج المجتمع.
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