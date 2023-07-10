الكرملين: كييف تحاول الضغط على الجميع للانضمام لحلف الناتو

جدة - نرمين السيد - أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمترى يسكوف، اليوم الإثنين، أن أوكرانيا تحاول أن تشكل ضغطا على دول حلف شمال الأطلسى "الناتو" فى سبيل الحصول على دعوة منهم لدخول الحلف.





وقال بيسكوف، فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، "نعلم بأن الدول الأعضاء بالحلف "الناتو" منخرطون فى مشاورات حيوية للغاية، لا سيما لأن الناتو سيعقد قمة قريبًا، وهناك وجهات نظر مختلفة فى هذا الشأن. وعلمنا أيضًا بأن النظام الأوكرانى يحاول أن يضغط على الجميع بطرق مختلفة من أجل التأكد من أن أكبر عدد ممكن من الدول تظهر تضامنها له قبيل انعقاد القمة المرتقبة للحلف".

وأضاف المتحدث فى خطابه للصحفيين: "يجب أن تكونوا على دراية بموقف روسيا الواضح والمتسق تمامًا بأن عضوية أوكرانيا فى الناتو ستكون لها عواقب سلبية للغاية على البنية الأمنية الأوروبية المُدمرة بالفعل، كما ستشكل أيضًا خطرًا وتهديدًا مطلقًا لبلدنا، الأمر الذى يتطلب توضيحًا واستجابة قوية منا".

ومن المقرر أن تستضيف العاصمة الليتوانية "فيلنيوس" قمة الناتو المقبلة على مدار يومى 11 و12 يوليو، التى ستشمل مشاركة رؤساء دول أستراليا ونيو زيليندا وكوريا الجنوبية، واليابان.

من ناحية أخرى، أفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الليفتنانت جنرال "فريق" إيجور كوناشينكوف، اليوم الإثنين، أن قوات الدفاع الجوى الروسية اعترضت خمسة صواريخ أوكرانية من طراز إس -200 فى اليوم الماضى خلال العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا.

وقال المتحدث بحسب ما نقلت وكالة "تاس" الروسية إن "قدرات الدفاع الجوى اعترضت خمسة صواريخ من منظومة صواريخ إس -200 أرض-جو التى أطلقها الجيش الأوكرانى".

وأضاف المتحدث أن "خسائر أوكرانيا خلال أمس بلغت 65 فردا اوكرانيا وعربة قتال مشاة وسيارتين"، بالإضافة إلى تدمير أنظمة الدفاع الجوى الروسية لثمانى طائرات بدون طيار أوكرانية.