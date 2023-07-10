متخصص: الصوماليون أكدوا إرادتهم فى مواجهة إرهاب حركة الشباب

جدة - نرمين السيد - قال إبراهيم إدريس، الصحفى المتخصص فى الشأن الإفريقى، إن هناك سلسلة من الدعم الذى قدم لمحاربة الإرهاب فى أفريقيا بشكل عام والصومال تحديدا، حيث أصدر مجلس الأمن قرارًا دعم فيه الاتحاد الإفريقى كى يضطلع بدوره فى دعم التجربة الصومالية، مشددًا على أن الصوماليين أكدوا على إرادتهم فى مواجهة إرهاب حركة الشباب.





وأضاف إدريس، خلال مداخلة عبر تطبيق "سكايب"، ببرنامج "مطروح للنقاش"، الذى تقدمه الإعلامية إيمان الحويزى على قناة "القاهرة الإخبارية": "التجربة الصومالية مرت بمراحل متعددة، والدولة الصومالية تمتلك الآن الإرادة العسكرية، حيث تم دعم قدراتها العسكرية من جانب دولتين، وكان الدعم الحقيقى من تركيا التى دربت 5 آلاف مقاتل من الكوماندوز وما يقترب من 600 ضابط أساسى وضابط صف". وتابع الصحفى المتخصص فى الشأن الإفريقى: "الحكومة الإريترية استوعبت أكثر من 5 آلاف خصصتهم فى حرب العصابات وهى أول طاقة جديدة تضاف للإرادة الصومالية فى مواجهة الشباب، كما تم تدريب ضباط فى البحرية والطيران، ثم انضموا للجيش الصومالى".

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