العالم اليوم - قضية يوفنتوس مستمرة.. عقوبة جديدة لرئيس النادي السابق

انتم الان تتابعون خبر قضية يوفنتوس مستمرة.. عقوبة جديدة لرئيس النادي السابق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 10 يوليو 2023 09:26 مساءً - أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، الإثنين، أن محكمة رياضية قررت إيقاف رئيس يوفنتوس السابق أندريا أنيلي 16 شهرا عن ممارسة أي نشاط يتعلق باللعبة، لاتهامه في قضية بشأن مخالفات مزعومة تخص مستحقات اللاعبين.

وأضاف الاتحاد أن أنيلي، أحد المسؤولين البارزين عن مشروع دوري السوبر الأوروبي الذي لم يكتب له النجاح في 2021، عوقب أيضا بغرامة 60 ألف يورو (66 ألف دولار).

وتولى أنيلي رئاسة يوفنتوس لأكثر من عقد، لكنه أعلن استقالته في نوفمبر الماضي بعد مخالفات مزعومة في حسابات أنجح فرق كرة القدم في إيطاليا.

وفي إطار القضية ذاتها، وافق يوفنتوس في مايو على دفع غرامة قدرها 718 ألف يورو وعدم الطعن على عقوبة خصم 10 نقاط من رصيد الفريق في الدوري الإيطالي الموسم الماضي، بعدما توصل إلى تسوية مع سلطات كرة القدم في إيطاليا.

وفي بداية أزمة كورونا، قال يوفنتوس إن 23 لاعبا وافقوا على خفض رواتبهم لمدة 4 أشهر لمساعدة النادي خلال الجائحة، لكن الادعاء قال إن اللاعبين تنازلوا عن راتب شهر واحد فقط.

ويواجه يوفنتوس، الذي خسر 10 نقاط الموسم الماضي بسبب مخالفات في حسابات النادي، خطر خصم نقاط أخرى.