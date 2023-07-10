العالم اليوم - أنس جابر تقصي بطلة سابقة لويمبلدون و"تستعد للثأر"

انتم الان تتابعون خبر أنس جابر تقصي بطلة سابقة لويمبلدون و"تستعد للثأر" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 10 يوليو 2023 09:26 مساءً - ضربت أنس جابر موعدا في دور الثمانية لبطولة ويمبلدون للتنس مع إيلينا ريباكينا في تكرار لمواجهتهما العام الماضي، بعدما سحقت اللاعبة التونسية منافستها البطلة السابقة بترا كفيتوفا 6-صفر و6-3 على الملعب الرئيسي، الإثنين.

وعدلت أنس تأخرها بمجموعة إلى انتصار على بيانكا أندريسكو، السبت، لكنها لم تواجه أي مشاكل من هذا النوع في مباراة الإثنين، حيث فازت بالمجموعة الأولى في 22 دقيقة فقط من دون أي مقاومة تذكر.

وتسببت ضربات أنس القصيرة الماكرة وتغيير سرعتها وزوايا التسديد في مشاكل كبيرة لبطلة ويمبلدون ‭‭2011‬‬ و2014.

واستفاقت اللاعبة التشيكية المصنفة التاسعة لفترة وجيزة في المجموعة الثانية، لكن أنس أنهت المباراة بشكل رائع لصالحها.

وقالت أنس في مقابلة بالملعب: "إنه انتصار مدهش. أحب الطريقة التي تلعب بها بترا. أحترم كثيرا ما فعلته لتنس السيدات، والفوز عليها اليوم إنجاز هائل بالنسبة لي".

وتأهلت إيلينا ريباكينا لاعبة كازاخستان المولودة في موسكو، المصنفة الثالثة، التي فازت على أنس بثلاث مجموعات في نهائي العام الماضي، بعد انسحاب منافستها البرازيلية بياتريس حداد مايا، بينما كانت متأخرة 1-4 في المجموعة الأولى بسبب إصابة في الظهر.

وقالت أنس عن مواجهة ريباكينا: "ستكون مباراة صعبة. سأسعى للثأر. كانت مباراة نهائية صعبة العام الماضي. ستجلب الكثير من الذكريات. أتمنى أن أكرر نفس أداء اليوم لتحقيق الفوز. إنها لاعبةرائعة وتقدم أفضل أداء طوال الوقت".