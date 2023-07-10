الإمارات تعتمد الجدول الزمنى لانتخابات المجلس الوطنى الاتحادى 2023

جدة - نرمين السيد - أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات بدولة الإمارات الجدول الزمنى لانتخابات المجلس الوطنى الاتحادى 2023، وذلك ضمن الجهود الحثيثة لتنفيذ الدورة "الخامسة" من انتخابات المجلس الوطنى الاتحادى التى ستجرى فى 7 أكتوبر المقبل.





وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الإثنين، أن الجدول الزمنى لانتخابات 2023 يتضمن تواريخ المحطات الرئيسة للعملية الانتخابية من فتح باب الترشح وحتى إعلان النتائج النهائية للانتخابات، لمنح أعضاء الهيئات الانتخابية الفرصة كاملة لممارسة حقهم الانتخابى أينما تواجدوا وبكل شفافية، وبما يؤسس لمشاركة فاعلة تعزز من مسيرة تطور ونجاح تجربتنا البرلمانية.

ويبدأ الجدول الزمنى بإعلان فتح باب الترشح فى تاريخ 15 أغسطس المقبل ولمدة 4 أيام، ثم إعلان قوائم المرشحين الأولية فى تاريخ 25 من الشهر نفسه، تليها مباشرة فترة تقديم الطعون على المرشحين والتى تستمر لمدة ثلاثة أيام.

وسوف ترد اللجنة الوطنية للانتخابات على كافة الطعون خلال الفترة من 29 إلى 31 أغسطس 2023، على أن يتم إعلان قائمة المرشحين النهائية فى تاريخ 2 سبتمبر 2023.

وحسب الجدول الزمنى، سوف تبدأ الحملات الانتخابية للمرشحين فى تاريخ 11 سبتمبر، على أن يكون آخر موعد لانسحاب المرشحين هو تاريخ 26 سبتمبر، وأن يكون تقديم طلبات أسماء وكلاء المرشحين خلال يومى 27 و28 سبتمبر، وفقا للشروط المقررة فى التعليمات التنفيذية.

وسوف ينطلق التصويت المبكر، والذى يسمح لأعضاء الهيئات الانتخابية الإدلاء بأصواتهم - مبكرا - قبل يوم الانتخاب الرئيس، يوم "4" أكتوبر ولمدة يومين، من خلال نظام التصويت الهجين "فى مراكز الانتخاب المحددة وعن بُعد عبر الإنترنت"، على أن يُخصص يوم "6" أكتوبر للتصويت المبكر عن بُعد فقط، وهو ما يتيح للناخب الإدلاء بصوته من أى مكان سواء داخل الدولة أو خارجها، وذلك من خلال استخدام التطبيقات الرقمية التى تقررها اللجنة الوطنية للانتخابات.

وفقا للجدول الزمنى سيكون يوم 7 أكتوبر هو يوم الانتخاب الرئيس فى جميع مقار مراكز الانتخاب التى ستحددها اللجنة من خلال نظام التصويت الإلكترونى أو من خلال "نظام التصويت عن بُعد" عبر الإنترنت، مع إعلان اللجنة الوطنية النتائج الأولية للانتخابات.

وستبدأ فترة تقديم الطعون على عملية الاقتراع وإجراءات الفرز فى تاريخ 8 أكتوبر ولمدة ثلاثة أيام، على أن ترد اللجنة الوطنية للانتخابات على جميع الطعون المقدمة فى تاريخ 13 أكتوبر، ومن ثم اعتماد القائمة النهائية للمرشحين الفائزين "وذلك فى حال عدم وجود انتخابات تكميلية".