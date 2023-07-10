محلل سياسى: أمريكا تعرقل جهود الجيش السورى فى مكافحة داعش

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور قصى عبيدو، المحلل السياسى، إن تنظيم داعش الإرهابى مازالت له معسكرات فى سوريا وتحديدا فى منطقة التنف فى ريف حمص الشرقى وفى ريف الرقة، ويتم تدريب بعض العناصر المنتمية لهذا التنظيم هناك.





وأضاف الدكتور قصى عبيدو، خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزى فى برنامج "مطروح للنقاش"، المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن أعداد التنظيم وفلوله فى هذا المكان قليلة، لكنها مازالت ترتكب بعض المجازر وقطع الطرق التجارية على الحدود بين سوريا والعراق.

ولفت إلى أنه للأسف لا تسمح الولايات المتحدة الأمريكية للجيش العربى السورى بالسيطرة على هذا الشريط الحدودى، لمنع الإرهابيين من التزويد لوجيستيا، بخاصة أن المنطقة صحراوية لا يمكن رصدها من الطائرات.

وذكر أن حجم تنظيم داعش تقلص حجمه كأعداد وكعدة وعتاد، لكن مازال هناك معسكرات تدريب سرية فى سوريا، تضم بين ألفين وخمسة آلاف عنصر، إضافة إلى دفع رواتبهم عبر سرقة المحاصيل الاستراتيجية للدولة السورية.