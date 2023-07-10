عضوة البرلمان الأوكرانى: القنابل العنقودية لم تصل حتى الآن

جدة - نرمين السيد - قالت ماريا إينوفا، عضو البرلمان الأوكرانى، اليوم الإثنين، إن كييف لم تحصل على الذخائر العنقودية حتى الآن، لافتة إلى أن أهميتها تكمن فى تعزيزها قدرات أوكرانيا العسكرية للتصدى لروسيا.





وفى تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، قالت إينوفا إن أوكرانيا منذ بداية الحرب الروسية لم تنتهك الاتفاقيات أو المعاهدات للدفاع عن نفسها وأن بلادها ملتزمة بحقوق الإنسان "لم ننتهك أو نستخدم أسلحة محرمة ونكافح من أجل تحقيق الديمقراطية". وأضافت: "أوكرانيا عكس روسيا التى تنتهك ميثاق الأمم المتحدة وقانون الحرب والقانون الدولى ومعاهدة جنيف وغيرها من القوانين المتعلقة بالحرب". وأوضحت أن روسيا استخدمت القنابل العنقودية فى بداية الحرب الروسية الأوكرانية إذ استخدموا 4 منها ضد المدنيين الأوكرانيين. ولفتت عضو البرلمان الأوكرانى إلى أن بلادها بحاجة إلى أسلحة طويلة المدى كطائرات F16 والكثير من المعدات الجوية والمدفعية وفى حاجة ماسة ليكون لدى أوكرانيا "منظومات الإس" للدفاع الجوى.

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