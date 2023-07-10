«القاهرة الإخبارية»: مقتل نائب مسؤول التعبئة فى مدينة كراسنودار الروسية

جدة - نرمين السيد - قتل نائب مسؤول التعبئة فى مدينة كراسنودار الروسية، اليوم الإثنين، حسبما أفاد به مراسل "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.



جدة - نرمين السيد - قتل نائب مسؤول التعبئة فى مدينة كراسنودار الروسية، اليوم الإثنين، حسبما أفاد به مراسل "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل. وكانت مدينة كراسنودار الروسية قد شهدت وقوع إنفجارين فى شهر مايو الماضى، إثر تعرضها لهجوم بطائرات مسيرة على المدينة.

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