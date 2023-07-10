مسؤول أمريكى سابق: بايدن يبذل كل الجهود السياسية لإنجاح قمة الناتو المرتقبة

جدة - نرمين السيد - قال جويل روبن، نائب وزير الخارجية الأمريكية الأسبق، إن لقاءات الرئيس الأمريكى جو بايدن فى بريطانيا، سواء مع الملك تشارلز الثالث أو رئيس الوزراء ريشى سوناك، كانت فى غاية الأهمية.





وأضاف خلال استضافته بقناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه اللقاءات تعنى أن الولايات المتحدة تقوم ببذل كافة الجهود السياسية للتنسيق حول قمة الناتو فى ليتوانيا، ويوضح الدعم الكبير لأمريكا فى العلاقات الثنائية. وأوضح أن الملك تشارلز ركز على بعض قضايا تغير المناخ، والرئيس بايدن ركز على بعض الموضوعات ذات الصلة، وهذا كان حوارا ثنائيا تاولا فيه بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك، ولكن الحدث الرئيسى هو قمة حلف الناتو.

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