القاهرة الإخبارية: البنتاجون يعلن تدمير آخر مخزوناته من الأسلحة الكيميائية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الإثنين، التخلص من 90%؜ من مخزون الولايات المتحدة من الأسلحة الكيمياوية، حسبما نقل مراسل "القاهرة الإخبارية" من واشنطن، منذ قليل.





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