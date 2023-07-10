متحدثة الخارجية الأمريكية: واشنطن ستقدم حزمة جديدة من المساعدات لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية إليزابيث ستكنى، إن الرئيس الأمريكى جو بايدن ناقش مع الملك البريطانى تشارلز الثالث، ورئيس الوزراء ريشى سوناك، العلاقات الثنائية بين البلدين، قبل أن يتوجه للمشاركة فى قمة حلف الناتو فى العاصمة الليتوانية فيلنيوس.





وأضافت متحدثة الخارجية الأمريكية، فى تصريحات خاصة لقناة "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الإثنين، أن أولويات الحكومة الأمريكية فى قمة حلف الناتو المقبلة، والمقرر انعقادها فى ليتوانيا، هى استمرار تقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا، وملف انضمام السويد لحلف الناتو. وتابعت إليزابيث ستكنى، أن من أولويات حكومة الولايات المتحدة أيضا خلال القمة هى تعزيز قدرة الحلف العسكرية الدفاعية، ومن المتوقع تقديم حزمة جديدة من المساعدات الأمنية والسياسية لأوكرانيا فى هذه القمة.

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