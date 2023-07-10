أستاذ قانون دولى: قمة الناتو ستضاعف من دعم الدول الأعضاء لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قال مجيد بودن، أستاذ القانون الدولى، إن الاجتماع القادم لحلف شمال الأطلسى "الناتو" سيشهد المزيد من الدعم لأوكرانيا لسببين، الأول، لأنه يقف مع أوكرانيا لأنها تدافع عن المبادئ الأساسية للحلف، والتى هى إرساء دولة القانون، وبخاصة أن المجتمع الدولى مبنى على القانون الدولى.





وأضاف بودن، فى حديث خاص لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن السبب الثانى هو قرار الناتو سيكون بإنهاء هذه الحرب بأسرع طريقة ممكنة، مشيرًا إلى أن عملية الهجوم المضاد التى تقوم بها القوات الأوكرانية تدخل فى هذا الإطار. وتابع أستاذ القانون الدولى، أن الناتو وكل بلد عضو فى هذا الحلف يزيد من الدعم اللوجستى للأوكرانيين لكى تنتهى الخرب فى أقرب فرصة ممكنة.

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