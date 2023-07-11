بايدن: أوكرانيا ليست جاهزة لعضوية «الناتو»

جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن، أمس الاثنين، أنه لا يعتقد أن هناك توافقًا فى حلف شمال الأطلسى "الناتو" بشأن مسألة انضمام أوكرانيا إلى الحلف فى الوقت الحالى، مؤكدًا أن الانضمام لا يمكن أن يحدث إلا بعد التوصل إلى اتفاق سلام مع روسيا.





وووفقًا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أضاف بايدن - فى مقابلة متلفزة : "إذا كانت الحرب مستمرة، فنحن جميعًا فى حالة حرب"، فى إشارة إلى التزام الحلف بالدفاع المتبادل.

وتابع: "نحن فى حالة حرب مع روسيا، إذا كان الأمر كذلك"، مؤكدًا أنه ستكون هناك "أمور أخرى يجب أن توفى أوكرانيا بها، بما فى ذلك التحول الديمقراطى، لكى يتم النظر فى عضوية أوكرانيا".

من جانبه، قال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، إنه سيحضر قمة الناتو فى فيلنيوس هذا الأسبوع، أن العضوية فى الناتو يمكن أن تنتظر حتى ما بعد الحرب.

وأضاف أن هدفه هو تأمين الدعم العسكرى المستمر لدول الناتو خلال الهجوم المضاد المستمر لبلاده، والذى يعترف بأنه كان بطيئًا ولكنه لم يتوقف.

وقال زيلينسكى: "يجب أن تحصل أوكرانيا على ضمانات أمنية واضحة عندما لا تكون فى الناتو، وهذه نقطة مهمة للغاية".

من ناحية أخرى، أفادت قناة "سكاى نيوز" البريطانية، بوصول الرئيس الأمريكى جو بايدن إلى مطار ستانستد للتوجه إلى ليتوانيا لحضور قمة حلف شمال الأطلسى "الناتو".

جاء ذلك عقب اختتام الرئيس الأمريكى زيارة قصيرة إلى المملكة المتحدة اجتمع خلالها برئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك، والتقى بالملك تشارلز الثالث فى قلعة وندسور.

ومن المقرر أن ينضم بايدن لبقية قادة دول حلف شمال الأطلسى فى قمة الناتو التى تستمر على مدار يومى 11 و12 من يوليو الجارى فى العاصمة الليتوانية فيلنيوس، ويتوجه بعد ذلك إلى هلسنكى للقاء زعماء دول شمال أوروبا.