ميدفيديف: سنواصل حماية أغلى ما لدينا

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى تصريحات بحسب قناة "روسيا اليوم" بمناسبة الاحتفال ب يوم الأسرة والحب والإخلاص "ليس لنا الحق فى السماح لأى كان بإلغاء قيمنا، لذلك سنواصل حماية أغلى ما لدينا، وطننا ورفاهية عائلاتنا وأطفالنا، وجميع الأشخاص القريبين منا".
واعتبر ميدفيديف أن "حب الوطن والرغبة فى حمايته من الأعداء، يقومان على الإخلاص للعائلة ورعاية الأقارب والأصدقاء والاحترام المتبادل والدعم".
وتحتفل روسيا فى الثامن من يوليو بيوم الأسرة والحب والإخلاص، حيث تم الاحتفال به حتى عام 2022 بشكل غير رسمى، قبل أن يتم إقراره عطلة رسمية فى 28 يونيو 2022 بموجب مرسوم صادر عن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.
ويحتفى هذا العيد بذكرى القديسين، الأمير بطرس وزوجته فيفرونيا، اللذين عاشا فى القرن الثالث عشر فى إمارة موروم، حيث يعتبران رعاة الأسرة والزواج فى التقليد الأرثوذكسى.
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