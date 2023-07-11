مقتل شخص عقب فيضانات غير مسبوقة فى عدة ولايات أمريكية

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، تجاوزت كمية الأمطار المتساقطة معدلاتها الشهرية فى فترة قصيرة، مما تسبب فى حدوث فيضانات تاريخية.

الفيضانات التى حدثت فى الفترة من ظهر يوم الأحد وحتى مساء يوم الإثنين، أسفرت عن وفاة شخص واحد على الأقل، وعزل العشرات، وتضرر الطرق الرئيسية.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أنه كان من المتوقع أن يستمر هطول الأمطار الغزيرة فى جميع أنحاء المنطقة حتى ليلة الاثنين، مع ارتفاع مخاطر الفيضانات المفاجئة التى تمتد إلى نيو هامبشاير وماين.. أما بالنسبة لأجزاء من الشمال الشرقى، كانت الفيضانات هى الأسوأ منذ إعصار إيدا فى عام 2021.

وقال حاكم ولاية فيرمونت فيل سكوت أنه سيطلب إعلانًا فيدراليًا عن الكارثة من البيت الأبيض، مضيفا: "لم نشهد هطول أمطار مثل هذا منذ [إعصار] إيرين، وفى بعض الأماكن سيتجاوز حتى ذلك المستوى.. قد يكون هذا مجرد بداية لما سنراه"، مشيرًا إلى احتمال استمرار هطول أمطار غزيرة لساعات.

وكانت جميع أنحاء ولاية فيرمونت تقريبًا تحت تحذيرات من حدوث فيضانات مفاجئة بعد ظهر أمس الإثنين.

وقال خبراء الأرصاد فى بيرلينجتون بولاية فرجينيا: "مع التربة المشبعة ومستويات الأنهار المرتفعة من هطول الأمطار مؤخرًا، من المتوقع حدوث فيضانات مفاجئة واسعة النطاق إلى كارثية محتملة اليوم والليلة، وفيضانات الأنهار ستستمر حتى يوم غد الثلاثاء".