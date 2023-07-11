انفجار بركان فى آيسلندا بعد زلزال بقوة 5.2 درجة

جدة - نرمين السيد - وقال أستاذ الجيوفيزياء ماجنوس تومى جوموندسون لوسائل إعلام محلية: "تتصاعد الحمم البركانية إلى الجنوب ومن ثم ما زال أمامها طريق طويل لتصل إلى الطريق، على بعد بضعة كيلومترات.

يمكننا القول إنه بالنظر إلى الآثار المحتملة، هذا ليس مكانا سيئا للانفجار. لكن هذا الأمر يمكن أن يتغير".

تأتى ثورة البركان بعد أيام من النشاط الزلزالى المكثف، على شبه الجزيرة التى تقع على بعد حوالى 30 كيلومترا من العاصمة ريكيافيك.

كانت المنطقة نفسها مسرحا للانفجارات العنيفة للبراكين فى عامى 2021 و2022. وشوهد الدخان لأول مرة وهو يتصاعد من منحدرات فى البركان فى حوالى 5.40 مساء بتوقيت جرينتش "4.40 مساء بالتوقيت المحلى".

كان الخبراء يتوقعون اندلاع البركان إلى حد كبير بعد أيام من النشاط الزلزالى المكثف فى المنطقة التى تم خلالها تسجيل حوالى 1200 زلزال.

غالبا ما تتعرض أيسلندا للانفجارات البركانية حيث أنها موطن ل`30 نظاما بركانيا وأكثر من 600 من الينابيع الساخنة.

يشار إلى أن موقع آيسلندا على حافة منتصف المحيط الأطلسى حيث تلتقى الصفائح التكتونية لأمريكا الشمالية وأوراسيا يجعل البلاد من أكثر المناطق نشاطا جيولوجيا فى العالم.