5 إصابات بـ الرصاص خلال مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال

جدة - نرمين السيد - وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينى بأن مواطنًا أصيب بالرصاص الحى وأربعة آخرون بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، خلال المواجهات التى اندلعت فى قرية "شقبا" بالمنطقة المذكورة. وذكرت مصادر أمنية فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، ما أدى لاندلاع مواجهات أطلق خلالها الجنود الرصاص الحى والمعدنى، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، تجاه المواطنين.

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