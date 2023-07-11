لافروف: مستعدون لتلبية احتياجات الشركاء العرب من الحبوب دون عقبات

جدة - نرمين السيد - وأشار لافروف إلى أن روسيا ودول مجلس التعاون الخليجى اعتمدت بيانًا مشتركًا وخطة عمل مشتركة تستمر من عام 2023 حتى عام 2028.

جاء ذلك فى مؤتمر صحفى عقده وزير الخارجية الروسى، عقب اجتماع الحوار الاستراتيجى بين وزراء خارجية روسيا ودول مجلس التعاون الخليجى فى جولته السادسة التى عقدت فى موسكو اليوم.

وقال لافروف، فى المؤتمر: "عقب اجتماع اليوم، تبنينا بيانًا مشتركًا وخطة عمل مشتركة لروسيا ومجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 2023-2028، وستكون هذه الوثائق فى متناول الجميع".

أضاف لافروف، بحسب وكالة "تاس" الروسية: "بشكل عام، نعتبر الحوار الاستراتيجى وسيلة جيدة لإعطاء دفعة إضافية لتعاوننا التجارى، وتعزيز التنسيق السياسى الثنائى، وبالطبع علاقاتنا متعددة الأطراف من أجل تحقيق الاستقرار وحسن الجوار فى المنطقة".

أكد وزير الخارجية الروسى أن روسيا ودول مجلس التعاون الخليجى لديها كل الفرص لتطوير التعاون بينها على أساس استراتيجى واسع النطاق، كما تمتلك كل الأدوات اللازمة لتجاوز المهام التى تواجهها وتعزيز التعاون متبادل المنفعة وإرساء أساس استراتيجى منهجى له.

أوضح لافروف أن "التجارة بين روسيا ودول التعاون الخليجى خلال العام الماضى نمت بأكثر من 6% عن العام السابق متجاوزة 11 مليار دولار أمريكى".

كما أكد وزير الخارجية الروسى، خلال المؤتمر، أن بلاده مستعدة لتلبية الاحتياجات الإضافية للشركاء العرب من الحبوب، مشيرا إلى أنه لا توجد عقبات تعوق ذلك.

أضاف: "نبيع الحبوب كما بعناها سابقا، ونفى بجميع التزاماتنا دون استثناء. نحن مستعدون لتلبية جميع الاحتياجات بما فى ذلك الاحتياجات الإضافية لشركائنا العرب، ولا توجد أى عقبات أمام ذلك".

لفت إلى أن جهود الأمم المتحدة لتنفيذ الجزء الروسى من "اتفاق الحبوب"، لم تسفر عن أية نتائج؛ وأردف: "أما بالنسبة للجزء الروسى من هذه الحزمة (صفقة الحبوب)، فلم يتم تنفيذه على الإطلاق فى أى من نقاطها. لقد سمعنا منذ عدة أشهر من ممثلى الأمانة العامة للأمم المتحدة أن الأمين العام ونوابه الذين صدرت لهم تعليمات بالتعامل مع هذا الأمر، يبذلون جهودا لا تصدق. لكن لم تؤد هذه الجهود التى لا تصدق إلى أية نتيجة على الإطلاق".

يُذكر أن الاجتماع الأول للحوار الاستراتيجى بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجى، الذى تم تشكيله عام 2016، عُقد فى الرياض عام 2017.