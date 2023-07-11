جدة - نرمين السيد - أسفرت مواجهات اندلعت بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلى فى محافظة جنين إلى إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، وذلك لدى اقتحام قوات الاحتلال عدة قرى فى المنطقة الشمالية بالضفة الغربية المحتلة.





وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية العرقة فى خطوة استفزازية، وسيرت آلياتها فى شوارعها، ما تسبب باندلاع مواجهات مع الشبان، أطلقت قوات الاحتلال خلالها الأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل، ونشرت فرق مشاة فى حقول الزيتون بين قريتى العرقة والطرم، وشنت حملة تمشيط واسعة. وفى السياق ذاته، اقتحمت تلك القوات قرى جلبون، وبيت قاد، وفقوعة، وشنت حملة تمشيط ونصبت الكمائن والحواجز المتنقلة وسط إجراءات وممارسات استفزازية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلى فى جنين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.