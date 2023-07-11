مايك بنس: وعد ترامب بإنهاء حرب أوكرانيا فى يوم يتطلب إعطاء بوتين ما يريد

وبحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، عندما سُئل مايك بنس الذى عمل نائبا للرئيس ترامب ويخوض المنافسة ضد ترامب فى الترشح الرئاسى عن الحزب الجمهورى لعام 2024، عن الكيفية التى يعتقد بها أن الحرب فى أوكرانيا ستنتهى، قال: "أعتقد أن الأمر متوقف على إعطاء الأوكرانيين ما يحتاجون إليه للفوز".
وأضاف "أعنى، هناك بعض الأحاديث، تتحدث عن حلها فى يوم واحد، فى إشارة إلى ترامب. الطريقة الوحيدة لحل هذه الحرب فى يوم واحد هى إذا أعطيت فلاديمير بوتين ما يريد".
وحذر بنس، الذى انتقد ترامب فى السابق على إشادته ببوتين، من أن الزعيم الروسى قد ينتقل على الأرجح إلى الدول المجاورة إذا تمكن من تجاوز أوكرانيا، مشيرًا إلى ليتوانيا أو إستونيا أو لاتفيا.
وقال بنس إن "تلك الدول يتعين علينا فيها إرسال قواتنا المسلحة للذهاب والقتال بموجب معاهدة الناتو، ولذا، أعتقد أنه من مصلحة بلدنا أن نقدم للأوكرانيين ما يحتاجون إليه. ولا تخطئ فى ذلك... [إنها] الطريقة الأكثر فاعلية لإرسال رسالة إلى الصين مفادها أن أمريكا والغرب لن يتسامحا مع عدوان عسكرى من قبل روسيا أو من قبل الصين لإعادة رسم الخطوط الدولية بالقوة".
وزعم ترامب مرارًا وتكرارًا أنه سيكون قادرًا على إنهاء الصراع فى غضون يوم واحد، على الرغم من أنه لم يوضح كيف سيفعل ذلك. كما قال إنه لا ينبغى للولايات المتحدة أن تلعب مثل هذا الدور المهم فى إرسال مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا لمحاربة القوات الروسية.
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