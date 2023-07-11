رئيس الجابون يعلن ترشحه على منصب الرئاسة لولاية ثالثة أغسطس المقبل

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس الجابون - فى تصريح له - "لأنه لا شيء يهم أكثر من النجاح، أعلن أننى مرشح على مقعد الرئاسة". وأوضح مراقبون للشأن المحلى أنه يتعين التصديق على ترشيحه من قبل مؤتمر خاص من المقرر عقده يوم الاثنين المقبل لحزبه الديمقراطى الجابونى، والذى يشغل الاغلبية فى البرلمان بهامش كبير وهو المرشح الأوفر حظًا فى الانتخابات التشريعية والبلدية التى ستجرى فى نفس يوم الانتخابات الرئاسية الموافق 26 أغسطس.

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