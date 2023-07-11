العالم اليوم - "تعليم" تسجل إيرادات قياسية بـ 193 مليون دولار في 9 أشهر

انتم الان تتابعون خبر "تعليم" تسجل إيرادات قياسية بـ 193 مليون دولار في 9 أشهر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 11 يوليو 2023 09:25 صباحاً - أعلنت تعليم القابضة "تعليم"، إحدى أكبر مقدمي الخدمات التعليمية في الإمارات والمدرجة في سوق دبي المالي، نتائجها المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 31 مايو 2023.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة تحقيق إيرادات قياسية بلغت 709.2 مليون درهم (193 مليون دولار) خلال فترة التسعة أشهر بنمو نسبته 30 بالمئة على أساس سنوي، مع زيادة عمليات التسجيل (عدد الطلاب المسجلين) بنسبة 36.2 بالمئة على أساس سنوي.

وارتفع صافي الربح بنسبة 34.9 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى حوالي 200 مليون درهم (54.5 مليون دولار)، مع نمو ربحية السهم بنسبة 10.2 بالمئة خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 31 مايو 2023.

وبحسب بيان الشركة فقد شهد صافي الدين تراجعا كبيرا ليصل إلى (546 مليون درهم) في 31 مايو 2023، وأرجعت الشركة هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى المركز النقدي القوي للشركة والذي يتجاوز مركز الاقتراض المصرفي.

وجاء الانخفاض في القروض المصرفية بمقدار 157 مليون درهم بعد السداد المبكر لبعض الديون، والتي تم تعويضها جزئياً عن طريق القروض الجديدة التي تم الحصول عليها خلال الفترة لتمويل مشاريع التنمية الجديدة.

في 31 مايو 2023، بلغ صافي الديون المعدلة لشركة "تعليم" 180 مليون درهم، بعد استثناء وديعة الاكتتاب العام الأولي، مقارنة بـ 104.4 مليون درهم في أغسطس 2022، وتركز الشركة على ضمان اتباع هيكل رأس مال فعّال ومرن وعلى مواءمة هيكل رأس المال مع أهدافها الاستراتيجية.

سجلت "تعليم" نمواً كبيراً خلال الفترة المذكورة في أعداد الطلاب المسجلين وتحسين استخدام الأصول.

وارتفعت معدلات الالتحاق بنسبة 36 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى أكثر من 28 ألف طالباً، ما يعكس الطلب القوي على الخدمات التعليمية التي تقدمها الشركة. ونتيجة لذلك شهدت مدارس "تعليم" المتميزة تحسناً في استخدام الأصول، مما أدى إلى تقليل الفجوة بين السعة الحقيقية وأعداد الطلاب بنسبة 24 بالمئة على أساس سنوي مقارنة بالعام السابق.

وواصلت الشركة إحراز تقدم في توسيع نطاق أعمال برامج الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص للمدارس الحكومية، مع انخفاض كبير في الفجوة بين السعة الحقيقية وأعداد الطلاب بنسبة 38 بالمئة على أساس سنوي مقارنة بالعام السابق.