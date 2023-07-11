مئات المستوطنين يقتحمون مقامات إسلامية جنوب نابلس

جدة - نرمين السيد - وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة قبل منتصف الليل، وانتشرت فى شوارعها، وأغلقت مداخلها لتأمين اقتحام المستوطنين. ودارت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التى أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المنازل. واقتحم مئات المستوطنين فى وقت لاحق منطقة المقامات الإسلامية بالبلدة بحجة أداء طقوسهم التلمودية. ويوجد فى عورتا ثلاثة مقامات يقتحمها المستوطنون بشكل متكرر بزعم أنها قبور لأنبياء بنى إسرائيل.

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