وأشار ممثلو الادعاء إلى أن لوفت (57 عامًا) اعتُقل فى فبراير الماضى بقبرص بموجب تهم أمريكية، لكنه فر بعد الإفراج عنه بكفالة أثناء انتظار تسليمه، وهو ليس محتجزًا حاليًا فى الولايات المتحدة، بحسب وكالة "رويترز".
ويواجه "لوفت"، وهو إسرائيلى أمريكى، اتهامًا بتجنيد ودفع أموال لمسؤول حكومى أمريكى سابق، نيابة عن مديرين مقيمين فى الصين عام 2016، من دون التسجيل كوكيل أجنبى وفقًا لما يقتضيه القانون.
ولم يحدد المدعون هوية المسؤول السابق، لكنهم قالوا إنه كان يعمل مستشارًا للرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب.
ولوفت متهم بدفع المستشار لدعم سياسات تنطوى على محاباة للصين، عبر أمور منها صياغة تعليقات باسم المستشار تنشر فى صحيفة صينية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اتهام رئيس مركز أبحاث أمريكى بالعمالة للصين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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