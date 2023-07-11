خلال 24 ساعة.. أوكرانيا تشن 15 غارة على مجموعات تمركز روسية

جدة - نرمين السيد - أفادت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم الثلاثاء، أنه فى الساعات الأربع والعشرين الماضية، شن سلاح الجو الأوكرانى 15 غارة على جنود روس وذخيرة ومجموعات من المعدات العسكرية، كما دمر الجيش الأوكرانى ثلاث طائرات استطلاع بدون طيار فى حين نجحت وحدات الدفاع الجوى الأوكرانية فى تدمر جميع طائرات شاهد بدون طيار التى تستهدف مدينة كييف خلال الساعات الماضية.





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