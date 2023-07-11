جدة - نرمين السيد - قال السفير الروسى لدى واشنطن، أناتولى أنطونوف، إن الولايات المتحدة تبذل قصارى جهدها لتوجيه الرأى العام للموافقة على قرارات معادية لروسيا قد يتم اتخاذها خلال قمة الناتو فى فيلنيوس.





وأضاف أنطونوف: "عشية قمة الناتو، توترت الأجواء فى مجال المعلومات الأمريكية بأكبر قدر ممكن، ويجرى عمل كل شيء لإعداد الرأى العام المحلى للموافقة على أى قرارات معادية لروسيا ستتخذ فى فيلنيوس". وتابع: "يستمر الوضع فى الانزلاق نحو أكثر النتائج غير المواتية فى المواجهة بين روسيا ودول الحلف، وتخلق الإجراءات التى يتخذها الغربيون عقبات لا يمكن التغلب عليها، أكثر من أى وقت مضى فى طريق الخروج من أشد الأزمات العسكرية السياسية حدة، والمحفوفة بالمخاطر مع أسوأ العواقب على الأمن الدولى".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موسكو: أمريكا تجهز الرأى العام للموافقة على قرارات معادية لروسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.