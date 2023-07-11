الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إن قوات الاحتلال اعتقلت شابين من مخيم "الجلزون"، شمال "رام الله" بوسط الضفة الغربية المحتلة بعد اقتحام منزليهما وتفتيشهما.
وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم "عسكر" الجديد شرق مدينة "نابلس"، شمال الضفة الغربية، ووقعت اشتباكات أسفرت عن إصابة فلسطينى بالرصاص الحي، واعتقال اثنين آخرين، أحدهما أسير مُحرر.
وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت شابا من "طولكرم" الواقعة شمال شرق الضفة الغربية، بعد مداهمة منزله وتفتيشه.
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