جدة - نرمين السيد - وقال ستولتنبرج، إن "قمة الحلف هذا العام تاريخية"، مشيرا إلى أن السويد ستبدأ مسارا زمنيا للانضمام للناتو، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".
يشار إلى أن زعماء دول حلف شمال الأطلسى "الناتو" ووفودهم، قد بدأوا التوافد على العاصمة الليتوانية فيلنيوس، أمس الإثنين، لحضور قمة الحلف المقرر عقدها اليوم الثلاثاء، ولمدة يومين.
ومن المتوقع أن تجمع القمة 48 وفدا يتألف من 2400 عضو، بما فى ذلك 40 رئيس دولة، وتستضيف ليتوانيا حدثا بهذا الحجم للمرة الأولى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الناتو: السويد تبدأ مسارا زمنيا للانضمام للحلف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.