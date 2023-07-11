الناتو: السويد تبدأ مسارا زمنيا للانضمام للحلف

جدة - نرمين السيد - وقال ستولتنبرج، إن "قمة الحلف هذا العام تاريخية"، مشيرا إلى أن السويد ستبدأ مسارا زمنيا للانضمام للناتو، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".

يشار إلى أن زعماء دول حلف شمال الأطلسى "الناتو" ووفودهم، قد بدأوا التوافد على العاصمة الليتوانية فيلنيوس، أمس الإثنين، لحضور قمة الحلف المقرر عقدها اليوم الثلاثاء، ولمدة يومين.

ومن المتوقع أن تجمع القمة 48 وفدا يتألف من 2400 عضو، بما فى ذلك 40 رئيس دولة، وتستضيف ليتوانيا حدثا بهذا الحجم للمرة الأولى.