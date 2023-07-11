العالم اليوم - السعودية تقدم لباكستان دعما ماليا بملياري دولار

انتم الان تتابعون خبر السعودية تقدم لباكستان دعما ماليا بملياري دولار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 11 يوليو 2023 11:21 صباحاً - قال وزير المالية الباكستاني، إسحاق دار، الثلاثاء، إن السعودية أودعت ملياري دولار في حساب البنك المركزي الباكستاني، لتقدم بذلك دفعة جديدة للاقتصاد المتعثر بعد اتفاق على حزمة إنقاذ مع صندوق النقد الدولي.

ووجه الوزير إسحاق دار في مقطع فيديو مسجل، الشكر للسعودية‭‭‭‭ ‬‬‬‬نيابة عن حكومته.

كانت المملكة قد تعهدت بالفعل بالأموال لباكستان لكنها انتظرت التوصل لاتفاق بين باكستان وصندوق النقد الدولي قبل الإيداع.

وسيعزز الدعم المالي احتياطيات النقد الأجنبي المتضائلة في البنك المركزي، والتي انخفضت إلى ما يكفي بالكاد لتغطية الواردات الخاضعة للرقابة لمدة شهر واحد.

وحصلت إسلام اباد أخيرا على خطة إنقاذ بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في أواخر الشهر الماضي.

وفي أبريل الماضي، قال الوزير الباكستاني إسحق دار، إن الإمارات أكدت لصندوق النقد الدولي أنها ستقدم دعما بقيمة مليار دولار لإسلام اباد.

خفض النمو

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته بشأن نمو الاقتصاد الباكستاني إلى 0.5 بالمئة هذا العام، مقارنة بـ 6 بالمئة العام الماضي.

وبحسب بيانات صندوق النقد المنشورة في أبريل، حول الاقتصاد الباكستاني المتعثر، خلال إعلان الصندوق عن تقريره "آفاق الاقتصاد العالمي" في واشنطن.

كما توقع الصندوق ارتفاع معدل التضخم إلى 27 بالمئة في باكستان لعام 2023، محذرا في الوقت ذاته من الارتفاع في معدل البطالة.

وتكافح إسلام آباد لتجنب التخلف عن سداد ديونها في ظل جهودها للتعافى من الدمار الناجم عن فيضانات الصيف الماضي، والتي أودت بحياة 1739 شخصا وتسببت في أضرار بقيمة 30 مليار دولار.