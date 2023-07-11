المجر: التصديق على طلب انضمام السويد للناتو مسألة «فنية بحتة»

جدة - نرمين السيد - وقال سيارتو، إن التصديق على طلب انضمام السويد لعضوية حلف الناتو مسألة "فنية بحتة"، وفقا لقناة "القاهرة الإخبارية".
وكان رئيس الوزراء المجرى فيكتور أوربان، قد أعلن فى وقت سابق، أن بلاده تدعم طلب السويد للانضمام إلى عضوية حلف شمال الأطلسى "الناتو".
وأشار "أوربان"، فى مؤتمر صحفى بالعاصمة النمساوية فيينا، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن "حكومة المجر اتخذت بالفعل قرارًا بشأن عضوية السويد فى الناتو"، واصفًا القرار بالإيجابى.
وقدمت فنلندا والسويد طلبيهما للانضمام إلى الحلف فى 18 مايو 2022، قائلين إن الخطوة مدفوعة بما يحدث فى أوكرانيا.
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