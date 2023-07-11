أوكرانيا تكشف خسائر روسيا منذ بدء العملية العسكرية

جدة - نرمين السيد - وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء "يوكرين فورم"، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 4 آلاف و89 دبابة و7 آلاف و983 من المركبات المدرعة و4 آلاف و385 من النظم المدفعية و672 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة".

وأضافت أنها خسرت أيضا 414 من أنظمة الدفاع الجوى و315 طائرة مقاتلة و310 مروحيات و18 سفينة حربية، فضلا عن 6 آلاف و966 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 672 من المعدات الخاصة و3 آلاف و693 طائرة مسيرة وإسقاط 1271 من صواريخ كروز.