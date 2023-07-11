الرئيس الليتوانى يستقبل بايدن قبل انطلاق قمة الناتو (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وخلال قمة الناتو التى تعقد فى عاصمة ليتوانيا فيلنيوس يومى الثلاثاء والأربعاء، سيواجه بايدن على الأرجح أسئلة بأسباب موافقته على إرسال قنابل عنقودية إلى أوكرانيا، وهو السلاح الذى تحظره أكثر من ثلثى الدول الأعضاء فى الحلف العسكرى.

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