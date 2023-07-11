النرويج تعلن رفع مساعدتها العسكرية لـ أوكرانيا إلى 239 مليون دولار

جدة - نرمين السيد - وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أنها سترسل حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 1.2 مليار دولار. وتتضمن المساعدات العسكرية الجديدة أنظمة دفاع جوى وذخيرة، وتمويلاً لدعم تدريب القوات الأوكرانية، وخدمات لصور الأقمار الصناعية. وبموجب هذه المساعدة ستتلقى أوكرانيا ذخيرة لمدافع "هاوتزر" عيار 155 ملم، وذخائر مضادة للطائرات من دون طيار، التى تستخدمها القوات الأوكرانية بكثافة لصد الهجمات الروسية المكثفة من هذه الطائرات.

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