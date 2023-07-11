بايدن: نناقش زيادة القدرات الدفاعية لدول حلف الناتو

جدة - نرمين السيد - وقال بايدن، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، لقد بحثنا فى مجلس الشيوخ تعزيز حلف الناتو وقدراته، ونتطلع لتوسيع الحلف بانضمام السويد فى أقرب وقت.
وأضاف أنه تم نشر أكثر من 2000 جندى أمريكى بليتوانيا لتأمين قمة الناتو، مشيرا إلى أن الحلف سيجتمع قريبا مع 32 عضوا بعد انضمام السويد.
كما أكد أنه سيتم مناقشة زيادة القدرات الدفاعية لدول حلف الناتو، بحسب القناة الإخبارية.
وخلال قمة الناتو التى تعقد فى عاصمة ليتوانيا فيلنيوس يومى الثلاثاء والأربعاء، سيواجه بايدن على الأرجح أسئلة بأسباب موافقته على إرسال قنابل عنقودية إلى أوكرانيا، وهو السلاح الذى تحظره أكثر من ثلثى الدول الأعضاء فى الحلف العسكرى.
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