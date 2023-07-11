أمريكا: أعضاء الناتو سيوافقون على حزمة مساعدات جديدة لـ أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قال مستشار الأمن القومى الأمريكى جيك سوليفان، إن "قمة الناتو تناقش التقدم الذى تم إحرازه فى أوكرانيا"، مشيرا إلى أنه يتم التشاور مع الشركاء بشأن عضوية كييف فى الناتو.





وأضاف سوليفان فى كلمة له خلال مؤتمر صحفى نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن أعضاء الناتو سيوافقون على حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا. يشار إلى أن السفير الروسى لدى واشنطن، أناتولى أنطونوف، كان قد أكد أن الولايات المتحدة تبذل قصارى جهدها لتوجيه الرأى العام للموافقة على قرارات معادية لروسيا قد يتم اتخاذها خلال قمة الناتو فى فيلنيوس. وأضاف أنطونوف: "عشية قمة الناتو، توترت الأجواء فى مجال المعلومات الأمريكية بأكبر قدر ممكن، ويجرى عمل كل شيء لإعداد الرأى العام المحلى للموافقة على أى قرارات معادية لروسيا ستتخذ فى فيلنيوس".

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