العالم اليوم - أمين عام الناتو: يجب منع روسيا من الانتصار في الحرب

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 11 يوليو 2023 12:19 مساءً - قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، اليوم الثلاثاء، إنه "يجب منع روسيا من الانتصار في الحرب"، مشيرا إلى أن الحلف سيعمل على توفير الأسلحة والذخائر لأوكرانيا.

وتعهد أمين عام الناتو، في مؤتمر صحفي، أن يوجه حلف شمال الأطلسي رسالة "واضحة" و"إيجابية" لأوكرانيا حول انضمامها إلى الحلف.

وقال ستولتنبرغ في المؤتمر الصحفي:

لم نلحظ أي تغييرات في نشر الأسلحة النووية الروسية

الخطاب الروسي عن السلاح النووي خطير ومتهور ونراقب التحركات النووية الروسية عن كثب

سنرسل إشارة واضحة وإيجابية بشأن مسار انضمام أوكرانيا للحلف

سنعمل على توفير الأسلحة والذخائر لأوكرانيا

سنضع خططا واضحة للردع والدفاع المشترك

سنضع خططا واضحة للردع والدفاع

سنواصل دعم أوكرانيا عن طريق مجلس "الناتو-أوكرانيا"

قمة تاريخية وأوكرانيا أصبحت قريبة

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال ستولتنبرغ إن أوكرانيا أصبحت قريبة للغاية من حلف شمال الأطلسي وأن على الدول الأعضاء بالحلف الموافقة على إلغاء الشرط الخاص بخطة عمل نيل العضوية أمام كييف حتى يتسنى لها أن تصبح عضوا في الحلف مستقبلا.

وأضاف ستولتنبرغ قبل قمة زعماء الحلف في فيلنيوس "قطعت أوكرانيا شوطا طويلا منذ أن اتخذنا القرار في عام 2008 بأن الخطوة التالية ستكون وضع خطة عمل لنيل العضوية"

وقال: "أوكرانيا أصبحت قريبة للغاية من حلف الأطلسي وحان الوقت أن ينعكس ذلك في كل قرارات الحلف".

وتابع قائلا "ومع كل ذلك، سنوضح أيضا أن أوكرانيا ستصبح عضوا وسنلغي خطة عمل نيل العضوية.. وسنبعث برسالة قوية وإيجابية للغاية من الحلف إلى أوكرانيا".

ومن بين ما قاله ستولتنبرغ: