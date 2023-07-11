العالم اليوم - بنك إنجلترا تحت الضغط بعد نمو في الأجور بأكثر من المتوقع

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 11 يوليو 2023 12:19 مساءً - ارتفع معدل البطالة بشكل طفيف في المملكة المتحدة إلى 4 بالمئة في نهاية مايو، مقابل 3.8 في المئة في الأشهر الثلاثة المنتهية في أبريل، بحسب الأرقام التي نشرها الثلاثاء مكتب الإحصاء البريطاني.

وهذه هي المرة الأولى التي يصل فيها معدّل البطالة الى 4 بالمئة منذ بداية سنة 2022، مما فاجأ المحللين الذين كانوا يتوقعون استقراره.

وتراوح المعدل بين 3.7 في المئة و3.9 في المئة، في الأشهر الأخيرة ووصل الى مستويات منخفضة تاريخيا.

وأوضح مكتب الإحصاء البريطاني أنّ هذا الارتفاع يعود بشكل رئيسي إلى زيادة عدد العاطلين عن العمل منذ أكثر من عام.

واستمرّ عدد الوظائف الشاغرة بالتراجع للشهر الـ12 على التوالي بين أبريل ويونيو.

لكن الأجور، في المملكة المتحدة ارتفعت أكثر من المتوقع إلى المستوى الذي قال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي إنه يغذي التضخم، ويحافظ على الضغط من أجل رفع أسعار الفائدة.

وارتفعت الأجور في بريطانيا، باستثناء العلاوات، بنسبة 7.3 بالمئة في الأشهر الثلاثة حتى مايو، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وفقًا للبيانات الرسمية التي من المرجح أن تعزز مخاوف بنك إنجلترا بشأن التضخم.

هذه الأرقام هي الأولى من بين جزأين من البيانات الحاسمة التي ستحدد قرار بنك إنجلترا القادم بشأن أسعار الفائدة المستحقة في 3 أغسطس.

وتشير توقعات الأسواق أن يرفع بنك إنجلترا سعر الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس أخرى بحلول شهر مارس وهو ما سيرفع السعر الأساسي إلى 6.5 بالمئة، بالمقارنة مع 4 بالمئة للبنك المركزي الأوروبي وحوالي 5.5 بالمئة للاحتياطي الفيدرالي.

وبعد صدور البيانات ارتفع الجنيه الإسترليني بنحو 0.3 بالمئة، مسجلا أعلى سعر منذ أبريل 2022.

انخفض العائد على السندات الحكومية البريطانية لأجل 10 سنوات نقطتين أساس إلى 4.62 بالمئة، تماشيًا مع سندات الخزانة الأميركية. انتعشت أسواق السندات العالمية الثلاثاء إذ يبدو أن عمليات البيع التي دفعت العائدات إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات تتراجع.

قال وزير المالية البريطاني جيريمي هانت: "سوق العمل لدينا قوي مع بطالة منخفضة بالمعايير التاريخية، لكن لا يزال لدينا حوالي مليون وظيفة شاغرة، مما أدى إلى زيادة التضخم بشكل أكبر، ستساعد إصلاحات سوق العمل لدينا - بما في ذلك توسيع نطاق رعاية الأطفال المجانية في العام المقبل - على بناء اقتصاد مرتفع الأجور ونمو مرتفع وتضخم منخفض نريد جميعًا رؤيته ".