الناتو: روسيا لن تنتصر فى حربها ضد أوكرانيا.. ونعمل على توفير الأسلحة لكييف

جدة - نرمين السيد - وقال ستولتنبرج، خلال مؤتمر صحفى أوردته قناة "القاهرة الإخبارية"، إننا نبحث ضرورة تقريب أوكرانيا من الانضمام للناتو، وسنرسل إشارة واضحة وإيجابية بشأن الانضمام للحلف.

وأضاف أن المهمة الكبرى هى تقديم الدعم العسكرى لأوكرانيا، مشيرا إلى أن الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى سيشارك فى أعمال قمة الناتو.

وتابع بالقول "نبحث تنفيذ آلية دائمة لمكافحة الإرهاب فى المنطقة"، مشيرا إلى أنه سيتم وضع خططا واضحة للردع والدفاع المشترك.

وفيما يخص روسيا، قال ستولتنبرج، إننا نراقب عن كثب محاولة نشر موسكو أسلحة نووية فى بيلاروسيا، مضيفا أن الخطاب النووى الذى تعتمده روسيا خطير ومتهور.

كما طالب ستولتنبرج، روسيا بسحب قواتها من محطة زابوريجيا النووية، قائلا "على روسيا أن تدرك أنها لن تنتصر فى حربها ضد أوكرانيا".